В Госдуме предложили повысить размер страхового возмещения по вкладам ипотечников

В Госдуме предложили повысить страховые гарантии вкладов граждан, выплачивающих ипотеку. С такой инициативой выступил депутат Василий Власов.

Сейчас государство гарантирует возмещение по вкладу в страховых случаях до 1,4 млн рублей. Власов предложил поднять эту сумму до 10 млн рублей для тех, кто имеет обязательства по ипотечному кредитованию.

Также парламентарий отметил, что в 2020 году в законе были определены особые обстоятельства, которые повышают размер страхового возмещения до 10 млн рублей: на случай, если на счеты были средства для капремонта, полученные от продажи жилья, в процессе наследования и другие.

Однако сейчас закон не предусматривает дополнительных гарантий, повышающих размер страхового возмещения для ипотечников, которые могут использовать банковские счета в качестве накопительного инструмента на случай непредвиденных жизненных обстоятельств, пишет RT.



По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», в России к октябрю 2022 года могут закрыться 29 банков. За последние четыре квартала уже прекратили свою деятельность 45 кредитных организаций, среди них 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — в результате реорганизации и присоединения к другим банкам. За третий квартал 2021 года рынок покинули пять кредитных организаций.

Ольга Шагиева