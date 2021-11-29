29 кредитных организаций могут закрыться в России к октябрю 2022 года — это много или мало?

В России к октябрю 2022 года могут закрыться 29 банков. Такой прогноз дает рейтинговое агентство «Эксперт РА».

За последние четыре квартала уже прекратили свою деятельность 45 кредитных организаций, среди них 32 — по регуляторным основаниям, семь — в результате добровольной сдачи лицензии, шесть — в результате реорганизации и присоединения к другим банкам. За третий квартал 2021 года рынок покинули пять кредитных организаций.

Больше всех находятся в зоне риска те организации, у которых низкий уровень кредитоспособности, при котором они еще способны выполнять текущие обязательства, однако запас прочности находится в ограниченном состоянии.

Фото: t-i.ru

29 банков — это:

7,7% от общего числа кредитных организаций — на 1 октября 2021 года их насчитывалось 373.

— на 1 октября 2021 года их насчитывалось 373. На семь организаций меньше прекратили свою деятельность в 2021 году — согласно списку портала banki.ru, в течение этого года было ликвидировано и отозвано лицензий в сумме у 36 банков.

— согласно списку портала banki.ru, в течение этого года было ликвидировано и отозвано лицензий в сумме у 36 банков. На девять меньше, чем отозвал лицензий Банк России в 2020 году — тогда перестало работать 38 банковских и небанковских кредитных организаций.

Фото: wikipedia.org / NVO

На 11 меньше, чем закрылось в кризисный 2008 год — тогда в России было закрыто 40 банков.

— тогда в России было закрыто 40 банков. В 2014 году , когда произошел еще один мировой кризис, Россия потеряла в 3,2 раза больше банков

, когда произошел еще один мировой кризис, Почти в 2 раза меньше количества иностранных банков в РФ — на 2021 год список «дочек» зарубежных кредитных организаций насчитывает 63 организации.

— на 2021 год список «дочек» зарубежных кредитных организаций насчитывает 63 организации. На 15 меньше иностранных банков, покинувших Россию после присоединения Крыма — тогда их было 44.

— тогда их было 44. Такое же количество банков закрылось в США с января по апрель 2009 года

Дарья Акимова