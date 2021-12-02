В Казани сотрудники ГИБДД провели массовые проверки автобусов
Сегодня в Казани ГИБДД и Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора (МУГАДН) провели массовую проверку автобусов, перевозящих пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Казани.
Рейд прошел с 9.00 до 11.00. Сотрудники ГИБДД проверяли тех, кто не соблюдал правила перевозки пассажиров, управлял транспортными средствами без соответствующих документов и с техническими неисправностями.
В ходе мероприятия проведена проверка 23 автобусов и 35 автомобилей такси. Составлено 17 административных материалов, один автобус марки «Форд» помещен на специализированную стоянку.
Ранее Госавтоинспекция Казани предупреждала о сегодняшнем рейде совместно с МУГАДН.
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