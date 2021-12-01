Госавтоинспекция Казани проведет 2 декабря массовую проверку автобусов

Фото: Максим Платонов (архив)

На дорогах Казани в четверг, 2 декабря, ГИБДД и Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора проведет массовую проверку автобусов, перевозящих пассажиров. Рейд запланирован с 9.00 до 11.00.

Сотрудники ГИБДД и МУГАДН намерены проверить соблюдение правил перевозки пассажиров, водительские права и техническую исправность автобусов. Адресную работу планируют провести с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение правил дорожного движения в установленные сроки.

Фото: Максим Платонов (архив)

Отметим, что, согласно исследованию, почти половина татарстанцев (46%) считает, что количество инспекторов ГИБДД на дорогах следовало бы увеличить, поскольку сейчас недостаточно экипажей, следящих за безопасностью. В среднем по России за увеличение количества инспекторов высказалось большинство — 51%.



Татьяна Демина