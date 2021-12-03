Иммунолог Крючков назвал самых опасных распространителей COVID-19

У людей, у которых наблюдается сильный иммунодефицит, может практически не вырабатываться иммунитет к вакцине от COVID-19. Также в их организме может мутировать вирус, поэтому эта группа людей рискует стать носителем новых штаммов инфекции и заражать окружающих. В связи с этим их рекомендуется изолировать, заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, к этой категории населения относятся пациенты, проходящие химиотерапию или терапию глюкокортикостероидами и др. Крючков рекомендует вакцинировать их ближайшее окружение, а самим людям с иммунодефицитом стоит ограничить контакты с незнакомыми, поскольку в их случае заражение COVID-19 очень опасно, сообщает Ura.ru.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что COVID-19 становится сезонным заболеванием — подъем значений по заражениям прогнозировался и наблюдался с середины сентября.

Диана Жиленкова