В Набережных Челнах в новогоднюю ночь пройдет маскарад

В Набережных Челнах во время празднования Нового года планируется провести маскарад. Информация об этом размещена в официальном инстаграм-аккаунте города.

Праздник пройдет на городской площади Азатлык, которую украсят в маскарадном стиле. Праздничная световая колоннада появится со стороны проспекта Мира. Возле нее будут стоять фигуры пар в маскарадных костюмах и музыкальные инструменты. В глубине площади можно будет увидеть световые фигуры в виде веера, снежинки и трона снежной королевы. Около фонтана разместят Царевну-лягушку и Су анасы. На всей площади будут расположены элементы сказок, пешеходные дорожки украсят светящимися арками.

Главным украшением площади будет каток в виде светящегося лабиринта. Здесь же разместится новогодняя елка. Предварительно сообщается, что ее откроют 17 декабря.

Ранее власти Набережных Челнов сообщали, что не приняли решение о проведении массовых новогодних мероприятий из-за непонятной эпидемиологической ситуации в городе. Мэр Челнов Наиль Магдеев заявил, что действовать будут по обстановке.



Дарья Акимова