В Казани расселят восемь аварийных многоквартирных домов

В новые квартиры жильцы заедут «в ближайшие годы», говорят в мэрии

В Казани по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» расселят восемь аварийных домов. Общий объем финансирования составит более 1,1 млрд рублей, сообщил на «деловом понедельнике» начальник управления жилищной политики Василий Лысачкин.

— В ближайшие годы будут расселены восемь аварийных домов на 181 жилое помещение, — рассказал он.

По словам докладчика, в благоустроенные квартиры переедут 422 человека. Всего в Казани аварийными признаны 109 многоквартирных домов.

— Даже небольшое количество домов для нас уже победа. Люди ожидают изменений в лучшую сторону. Поэтому давайте в кратчайшие сроки будем решать эту проблему, — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Напомним, в Татарстане на переселение жителей из аварийного жилья в рамках адресной программы направят еще почти 1,4 млрд рублей. Деньги выделят из Фонда и регионального бюджета.

