В Бугульме на 15 суток закрыли кафе «Дружба Халяль»

В пробах салатов выявили бактерии группы кишечной палочки

Фото: Артем Дергунов

Бугульминский городской суд вынес решение о запрете деятельности кафе «Дружба Халяль» сроком на 15 суток. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Во время обязательного профилактического визита в кафе были обнаружены салаты, не соответствующие требованиям технического регламента по микробиологическим показателям: в пробах выявили бактерии группы кишечной палочки.



В кафе была нарушена поточность технологических процессов, не был организован производственный лабораторный контроль, нарушен режим мытья кухонной посуды и внутрицехового инвентаря, отсутствовало дезинфицирующее средство, использовались продукты без маркировки, не соблюдался температурный режим при хранении салатов.

С реализации были сняты четыре партии пищевых продуктов общим весом 14 кг.

В прошлом году Роспотребнадзор выявил факты производства фальсифицированной молочной продукции на Бугульминском молочном комбинате. После проверки предприятию было выдано предписание о разработке программы по устранению нарушений.

Рената Валеева