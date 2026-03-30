В Татарстане проект реконструкции дома Константина Васильева получил одобрение

Ремонт аварийного здания в поселке Васильево начнется в 2026 году

Проект обновления мемориального дома художника Константина Васильева в поселке Васильево прошел все стадии согласования и получил поддержку на высшем уровне.

Решение о начале ремонта аварийного здания в 2026 году принял Рустам Минниханов. Работы будут выполнены по проекту, разработанному в 2025 году студией «Айбат» под руководством Сергея Насекина.

Проект предусматривает не только реконструкцию старого здания, но и обновление внутреннего интерьера и музейной экспозиции.

Подготовка ведется совместно с администрацией Зеленодольского района и Министерством культуры Татарстана. Мероприятия приурочены к 85-летию художника, которое будет отмечаться в 2027 году. К этой дате планируется подготовка выставок и выпуск альбомов.

Дом художника был расселен более 10 лет назад — тогда из него выехали последние жители, чтобы появилась возможность расширить музейную экспозицию. Ремонт здания станет следующим этапом развития мемориального пространства.

Ариана Ранцева