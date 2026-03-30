ФСБ выявила попытки британского дипломата получить экономические разведданные

Ему предписано покинуть территорию страны в двухнедельный срок

ФСБ России сообщила в понедельник о попытках второго секретаря посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбурга получить разведданные в области экономики. Об этом пишет РИА «Новости».

— При получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно‑подрывной деятельности, угрожающей безопасности РФ, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики, — говорится в сообщении ведомства.

Дипломату предписано покинуть территорию страны в двухнедельный срок.

Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия была вызвана в МИД РФ, где ей официально заявили протест из‑за указания сотрудником посольства ложных сведений при въезде в страну.

В МИД РФ также подчеркнули, что Россия немедленно ответит, если Британия пойдет на эскалацию после лишения аккредитации сотрудника британского посольства в Москве.



27 марта ситало известно, что посол Чехии в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с нападением на «Русский дом» в Праге.

Рената Валеева