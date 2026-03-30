Telegram заблокировал 150 тысяч каналов за выходные

Общее количество удаленных групп и каналов превысило 11 млн

Администрация мессенджера Telegram за выходные 28 и 29 марта заблокировала в приложении 150,2 тыс. каналов и групп, следует из статистики, опубликованной на сайте мессенджера.

— Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, нарушающего Условия использования, включая подстрекательство к насилию, распространение материалов с изображением насилия над детьми и торговлю незаконными товарами, — говорится в сообщении на сайте.

Общее количество заблокированных в Telegram за 2026 год групп и каналов превысило 11 млн.

В середине марта Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что давление на платформу ужесточается постепенно, чтобы минимизировать ущерб для пользователей.



Рената Валеева