В Госдуме сообщили о возможном визите делегации Конгресса США
По словам Бориса Чернышова, диалог между двумя ядерными державами затрагивает широкий круг тем
Делегация Конгресса США может прилететь в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает RT.
Говоря о возможной поездке депутатов Государственной думы в Вашингтон, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подчеркнул значение диалога между двумя ядерными державами.
— Диалог двух ядерных держав распространяется на все темы. Один небольшой отступ от нормальной повестки... угрозы безопасности одному из государств будут очень сильно влиять на интересы всех других стран, всего человечества, — отметил Чернышов.
Ранее «Реальное время» писало, что Вашингтон подчеркнул важность диалога с Москвой.
