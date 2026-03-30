В Госдуме сообщили о возможном визите делегации Конгресса США

20:46, 30.03.2026

По словам Бориса Чернышова, диалог между двумя ядерными державами затрагивает широкий круг тем

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Делегация Конгресса США может прилететь в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает RT.

Говоря о возможной поездке депутатов Государственной думы в Вашингтон, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов подчеркнул значение диалога между двумя ядерными державами.

— Диалог двух ядерных держав распространяется на все темы. Один небольшой отступ от нормальной повестки... угрозы безопасности одному из государств будут очень сильно влиять на интересы всех других стран, всего человечества, — отметил Чернышов.

Ранее «Реальное время» писало, что Вашингтон подчеркнул важность диалога с Москвой.

Ариана Ранцева

