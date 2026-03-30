Машинист в Казани получил два года колонии за столкновение поезда с грузовиком

Вечером машинист тепловоза нарушил ПДД при осуществлении работ по подаче вагонов‑цистерн

Фото: Динар Фатыхов

Московский райсуд Казани вынес приговор по уголовному делу в отношении 45‑летнего местного жителя, признанного виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В суде установлено, что в ноябре 2021 года вечером машинист тепловоза нарушил правила движения при осуществлении работ по подаче вагонов‑цистерн. Перемещая состав, он не сделал обязательную остановку перед железнодорожным переездом с неисправной светофорной сигнализацией, не убедился в отсутствии препятствий и допустил столкновение с грузовым автомобилем марки FAW.

В результате происшествия погиб составитель поездов, водителю грузовика причинен тяжкий вред здоровью. Ущерб от повреждения вагонов‑цистерн и автомобиля превысил 12 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии‑поселении.

Напомним, 7 октября Татарская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств столкновения грузового автомобиля с пассажирским поездом в Зеленодольском районе Татарстана. Инцидент произошел на перегоне станции Свияжск — Зеленый Дол.



Рената Валеева