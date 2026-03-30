Россия направила в Иран 330 тонн медикаментов и гуманитарной помощи

О поставке сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд

Россия передала Ирану 330 тонн медикаментов и другой гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, пишет ТАСС.

По его словам, поставка была осуществлена в рамках международной поддержки страны. Он отметил, что помощь Ирану направили несколько государств.

Отвечая на вопрос о странах, оказавших гуманитарную поддержку, Коливанд заявил, что среди них — Ирак и Россия, откуда прибыло 330 тонн медикаментов и других грузов. Поставки также осуществили Таджикистан, Китай и ряд других стран.

Заявление главы иранского общества Красного Полумесяца приводит пресс-служба иранского правительства.

