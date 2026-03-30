Лавров призвал не втягивать страны Персидского залива в чужую войну

Россия подчеркнула поддержку суверенитета дружественных арабских монархий и защиту их инфраструктуры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе видеоконференции с главами МИД стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заявил о недопустимости вовлечения этих стран в чужую войну. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В сообщении МИД РФ отмечается, что Россия выражает неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности дружественных аравийских монархий, с которыми поддерживаются стратегические отношения.

Также акцентирована неприемлемость атак на гражданскую инфраструктуру этих государств, включая энергетические и другие жизненно важные объекты.

Ариана Ранцева