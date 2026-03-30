В Казани водитель без прав сбил инспектора при проверке документов

По данным МВД, нарушитель ехал на машине без госномеров и отказался от медосвидетельствования

В Татарстане возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти после ночной погони за нарушителем правил дорожной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полицейские остановили автомобиль без государственных регистрационных знаков для проверки документов. Во время общения водитель начал движение и сбил одного из инспекторов, находившегося перед машиной.

После этого нарушитель попытался скрыться, резко увеличив скорость. Полицейский оказался на капоте автомобиля. По словам Волк, водитель двигался на высокой скорости и игнорировал запрещающие сигналы светофора.

Инспектор, находясь на капоте иномарки, рукой разбил лобовое стекло автомобиля, после чего водитель был вынужден остановиться.

За рулем находился 19-летний местный житель, у которого не было водительских прав. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался проходить медицинское освидетельствование.

Автомобиль помещен на спецстоянку. В отношении молодого человека составлены материалы по четырем административным статьям, а собранные материалы направлены в следственные органы.



Ариана Ранцева