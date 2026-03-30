Минобороны сообщило об освобождении Новоосиново под Харьковом и Луговского в Запорожье

13:25, 30.03.2026

Фото: Динар Фатыхов

Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Новоосиново в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

— Подразделениями группировки войск «Запад» в результате решительных действий освобожден населенный пункт Новоосиново Харьковской области, — говорится в официальной сводке ведомства.

На Запорожском направлении, в ходе освобождения Луговского, российские войска взяли под контроль район обороны ВСУ площадью более семи квадратных километров.

В течение суток средства ПВО РФ уничтожили 312 беспилотников, пять управляемых авиационных бомб и три ракеты «Нептун».

— Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в Минобороны.

22 марта стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Потаповка, который находится в Сумской области.

Рената Валеева

