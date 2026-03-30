Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил 100 тысяч тонн нефти на Кубу

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом — 100 тысяч тонн сырой нефти — прибыл на Кубу, сообщил Минтранс РФ.



Сейчас Куба переживает топливный кризис. Ситуация обострилась после указа главы Белого дома Дональда Трампа от 29 января: из‑за ограничений на острове периодически отключают электроэнергию, время от времени проходят протесты. Правительство Кубы заявляет, что с помощью энергетической блокады США стремятся задушить экономику страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Сегодня Трамп пригрозил Кубе стать «следующей» уже через короткий промежуток времени, не уточняя подробностей. Он повторил, что считает Кубу страной в состоянии упадка, однако не объяснил, что именно имеет в виду.



Рената Валеева