Татарстан потратит 10,6 млн рублей на глушилки для ЕГЭ‑2026
Устройства будут установлены на 86 пунктах проведения экзаменов
На сайте госзакупок появился тендер на оказание услуг по обеспечению возможности подавления радиосигналов при проведении ЕГЭ в 2026 году в Татарстане. На эти цели в регионе планируют потратить 10,6 млн рублей.
Устройства подавления радиосигналов будут установлены на 86 пунктах проведения ЕГЭ. Из них 26 пунктов расположены в Казани, 9 — в Набережных Челнах, остальные — в других населенных пунктах республики.
В рамках контракта исполнитель должен не только предоставить устройства подавления радиосигналов, но и обеспечить мониторинг их работы на объектах, а также выполнить требования по регистрации оборудования в Роскомнадзоре. Контроль работоспособности устройств будет вестись на портале «СмотриЕГЭ».
Срок оказания услуг разделен на два периода, соответствующих расписанию:
- основной период вместе с резервными днями — с даты заключения госконтракта по 9 июля;
- дополнительный период вместе с резервными днями — с 10 июля по 25 сентября.
