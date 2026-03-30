Казань вывезла 1,7 млн тонн снега за прошедшую зиму

За три месяца в городе выпало 212 мм осадков — почти на 60% выше климатической нормы, наиболее сложными стали январь и февраль

За прошедший зимний сезон с улиц Казани вывезли 1,7 млн тонн снега. За три месяца в городе выпало 212 мм осадков, что почти на 60% выше климатической нормы. Особенно сложными месяцами стали январь и февраль. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполнительного комитета города Игорь Куляжев.

После обильных снегопадов коммунальные службы не только расчищали улицы, но и оперативно вывозили снег на утилизацию. Всего за зиму было вывезено 1,7 млн тонн.

Восемь городских снегоплавильных пунктов работали на пределе мощности: вместо стандартных 8 тыс. тонн они принимали до 15 тыс. тонн снега в сутки. За сезон через них прошло около 800 тыс. тонн, еще примерно 900 тыс. тонн разместили на 17 площадках временного складирования в разных районах города.

Параллельно коммунальные службы обрабатывали дороги противогололедными материалами. На основных магистралях применялись многокомпонентные твердые и двухфазные реагенты, а на дорогах второй и третьей категорий — пескосоляная смесь. Всего за сезон использовали 23 тыс. тонн реагентов и 45 тыс. тонн пескосоляной смеси.

В этом сезоне в Казани также протестировали жидкий противогололедный реагент. Его применяли на улице Гвардейской и проспекте Ямашева. Для этого на предприятиях МУП «Городское благоустройство» и МУП «Городские мосты» переоборудовали по одной комбинированной дорожной машине. Жидкий реагент используется при температуре не ниже 7 градусов и при умеренных осадках.

По словам Игоря Куляжева, такие погодные условия наблюдаются примерно в 40—50% зимнего периода, поэтому комбинированная обработка может позволить сократить расход противогололедных материалов и финансовые затраты. Стоимость жидкого реагента почти в три раза ниже твердого. В дальнейшем городские службы планируют поэтапно приобретать оборудование для расширения этой технологии.

Самыми сложными месяцами зимы стали январь и февраль. Так, за неделю с 27 января по 2 февраля в Казани выпало 52 мм осадков, что составляет 113% месячной нормы. В феврале количество осадков превысило климатическую норму почти в 2,5 раза.

Во время сильных снегопадов в городе вводили план «Буран». По решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям он действовал с 30 января по 4 февраля. В этот период образовательные учреждения временно переводили на дистанционный формат обучения.

В дни наиболее интенсивных снегопадов подрядные организации работали в усиленном режиме. На уборку вывели более 1 100 единиц техники и 750 дорожных рабочих, продолжительность смен увеличили до 14—16 часов. Из-за дефицита специализированной техники дополнительно привлекли более 500 единиц техники городских предприятий и организаций.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил профильным ведомствам уже начать подготовку к следующему зимнему сезону и провести анализ работы городских служб. Также он обратил внимание на необходимость уделить особое внимание состоянию кровель, поскольку этой зимой в городе фиксировались случаи повреждения крыш под тяжестью снега.



