В двух районах Казани отключат воду в связи с подключением «Центра БПЛА» к централизованным сетям

Автоцистерны разместят у школ, детсадов и больниц в период отключения водоснабжения с 3 по 4 апреля

В Казани с 01:00 3 апреля до 14:00 4 апреля будет временно прекращена подача воды по ряду адресов в Авиастроительном и Московском районах. Ограничение связано с подключением водопровода к централизованным сетям на объекте «Центр БПЛА», сообщает казанский «Водоканал».

В период работ водоснабжение будет полностью отключено на ряде улиц Авиастроительного района, включая Айдарова, Академика Павлова, Белинского, Беломорскую, Восход, Годовикова, Гудованцева, Дементьева, Ленинградскую, Лукина, Максимова, Побежимова, Тэцевскую, Челюскина, Циолковского и другие. Ограничения также затронут поселки Сухая река, Новое Караваево, Северный и Грабарский, а также ряд садоводческих обществ.

В Московском районе отключение коснется домов на улицах Беломорская, Выборгская, Гудованцева, Желатиновая, Заводская, Обнорского, Рахимова, Сосновая, Тэцевская, Химиков, Хлебозаводская и Ютазинская.

Кроме того, на ряде улиц возможно понижение давления воды — ориентировочно подача будет обеспечена до четвертого этажа, либо возможны кратковременные отключения.

На время проведения работ поручено организовать подвоз воды. Автоцистерны разместят у детских садов, школ и больниц, а также по заявкам жителей.

Ариана Ранцева