Памфилова первой в истории России переизбрана председателем ЦИК на третий срок

Такое решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК

Элла Памфилова стала первым в истории России председателем Центральной избирательной комиссии, переизбранной на третий срок полномочий. Такое решение было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК — все 15 членов комиссии проголосовали за нее единогласно.

Памфилова возглавляет Центризбирком с 2016 года. До нее председатели комиссии избирались максимум на два срока: Александр Вешняков и Владимир Чуров занимали пост по два срока, а первый председатель ЦИК Николай Рябов и сменивший его в 1996 году Александр Иванченко — по одному.

Под руководством Эллы Памфиловой ЦИК провел:

две кампании по выборам депутатов Госдумы — в 2016 и 2021 годах;

две президентские кампании — в 2018 и 2024 годах;

общероссийское голосование по поправкам к Конституции в 2020 году.

Девятому составу ЦИК РФ предстоит организовать и провести выборы депутатов Госдумы в 2026 году, а также президентские выборы 2030 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

До прихода в ЦИК Элла Памфилова занимала должность народного депутата СССР, депутатство в Госдуме I и II созывов, пост уполномоченного по правам человека в РФ, руководство Комиссией при президенте РФ по правам человека и должность главы Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

На первом организационном заседании нового состава комиссии переизбранная председатель ЦИК Элла Памфилова отметила: «Предстоящие пять лет будут, может быть, самыми сложными для Центральной избирательной комиссии России».

Рената Валеева