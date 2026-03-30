Раис Татарстана поручил изучить внедрение новых технологий в химпром

Рабочие группы оценят применение разработок в химии, нефтехимии, генетических технологиях и переработке растительного сырья

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором рассмотрели инновационные разработки в химии и нефтехимии.

Участники заседания обсудили перспективы использования черного фосфора в каталитических системах для производства водорода и переработки углекислого газа. Также были представлены новые технологии сварки трением с перемешиванием для нефтегазовой отрасли, разработанные предприятием «Сеспель». В ходе обсуждения прозвучало предложение организовать практику студентов КНИТУ-КАИ на этом предприятии.

Кроме того, на заседании представили разработки в области генетических технологий для промышленной микробиологии и «зеленой химии». Отдельно рассмотрели методы глубокой переработки растительного сырья — льна и конопли — для получения новых материалов.

По итогам обсуждения Рустам Минниханов поручил создать рабочие группы, которые займутся изучением возможностей внедрения представленных технологий в промышленность республики.

Ариана Ранцева