Песков опроверг слухи о всеобщей мобилизации в России

Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема всеобщей мобилизации в стране не стоит на повестке дня. Так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, который утверждал, что российские власти могут объявить всеобщую мобилизацию.

— Такой темы нет на повестке дня, — цитирует Пескова на брифинге RT.

Напомним, что частичная мобилизация была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. О ее завершении сообщалось 31 октября того же года, однако официального указа о прекращении мобилизации подписано не было. Позднее Дмитрий Песков пояснил, что после консультаций с юристами в Кремле пришли к выводу: специальный указ о завершении частичной мобилизации не требуется.



