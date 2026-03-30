Правительство поручило создать инфраструктуру для цифровых валют
Подготовлены законодательные инициативы, которые позволят покупать и продавать криптовалюты на российских площадках
В России планируется создать собственную финансовую инфраструктуру для оборота цифровых валют. Для этого подготовлен ряд законодательных инициатив, сообщает правительство РФ.
Предполагается, что граждане и бизнес смогут покупать и продавать цифровые валюты на российских площадках, а также хранить их в отечественных депозитариях.
Председатель правительства отметил, что такие меры должны упростить и сделать безопаснее использование криптовалют. Кроме того, по его словам, новая инфраструктура поможет предприятиям сократить расходы при проведении внешнеторговых операций.
В сентябре прошлого года в России зафиксирован первый случай выплаты заработной платы в цифровых рублях. Получателем стал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
