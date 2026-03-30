В Великобритании оштрафовали Apple за выплаты сервису Okko
Штраф в $516 тыс. назначили за перечисление $841 тыс. подсанкционному лицу без необходимой лицензии
Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства оштрафовало компанию Apple на $516 тыс. за нарушение антироссийских санкций. Об этом пишет ТАСС.
Причиной взыскания стало предоставление денежных средств подсанкционному лицу без лицензии. Речь идет о двух выплатах на общую сумму $841 тыс., которые компания перечислила российскому мультимедийному сервису Okko.
В ведомстве отметили, что перечисления были сделаны без соответствующего разрешения.
Ранее «Реальное время» писало, что Минцифры обсуждает с операторами связи приостановку платежей Apple.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».