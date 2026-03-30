Теплая погода без осадков сохранится в Татарстане до начала апреля

Затем в республику придут дожди

В Татарстане сохраняется аномально теплая погода, сообщили в Гидрометцентре. Поле повышенного атмосферного давления обеспечивает сухую и очень теплую погоду, при которой воздух местами прогревается до +17 градусов. Среднесуточные температуры превышают норму на 6—9 градусов.

С 13 марта в Казани установлено восемь температурных рекордов.

В ближайшие двое суток, 31 марта и 1 апреля, существенных изменений в погодных процессах не ожидается. По-прежнему будет отмечаться очень теплая погода без осадков. Температуры воздуха в этот период составят:

ночью — от +4 до -1 градусов, 31 марта на востоке местами до -5;

днем — от +8 до +16.

Начиная с четверга, 2 апреля, ситуация начнет меняться. Ночью вероятность осадков остается небольшой, однако утром и днем под влиянием атмосферного фронта южного циклона ожидается дождь. Температурный режим при этом сохранится высоким: ночью от 0 до +5, днем — от +9 до +14.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 3 апреля, и в выходные дни, 4—5 апреля, временами будут отмечаться небольшие дожди. При этом температурный фон существенно не изменится: ночью прогнозируется от 0 до +5, днем в основном от +9 до +14.



Рената Валеева