Путин присвоил Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России
Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
В документе говорится, что почетное звание присвоено за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.
Владимир Вдовиченков является артистом федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова» в Москве.
