05:44 МСК
Путин присвоил Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста России

16:10, 30.03.2026

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов

Фото: скриншот из видео «Рождественская история о настоящей любви // Владимир Вдовиченков в программе "Белая студия"» с канала « Белая студия»

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Владимиру Вдовиченкову звание народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

В документе говорится, что почетное звание присвоено за большие заслуги в развитии музыкального, кинематографического, театрального и хореографического искусства.

Владимир Вдовиченков является артистом федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова» в Москве.

Ариана Ранцева

