Суды удовлетворили 100% исков Центра правовой помощи в 2025 году

Юристы подготовили около 7,5 тыс. претензий и документов, а общая сумма удовлетворенных требований превысила 12 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

По итогам 2025 года суды удовлетворили 100% исков, поданных юристами Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде, сообщает ФГУП «ГРЧЦ».

Всего за год в Центр обратились 11 тыс. заявителей, что на 44% больше по сравнению с предыдущим годом.

Юристы подготовили около 7,5 тыс. претензий, жалоб, требований и других документов от имени граждан. Это в полтора раза больше, чем в 2024 году. Кроме того, эксперты провели почти 4,8 тыс. письменных консультаций — показатель вырос на 75%.

По решениям судов было удовлетворено исковых требований на сумму 6,24 млн рублей. Еще 6,04 млн рублей составила общая сумма удовлетворенных досудебных претензий. Также гражданам выплатили 0,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

В течение года в Центр обращались жители всех федеральных округов России. Большая часть обращений — 69% — касалась интернет-мошенничества. Еще 8% заявлений были связаны с обработкой персональных данных без ведома или согласия граждан. Остальные 23% обращений касались защиты персональных данных пользователей, защиты чести, достоинства и деловой репутации, а также нежелательной рекламы.



Ариана Ранцева