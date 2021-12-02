Россияне рассказали о причинах отказа в приеме на работу

Аналитики выяснили, каким специалистам устраивают наиболее сложные собеседования и по каким проводам соискателям чаще всего отказывают в приеме на работу. Исследование провел исследовательский центр «Зарплата.ру».

Половина опрошенных заявили, что искали в этом году новую работу. 38% из них признались, что на старом месте их не устраивала зарплата, 12% потеряли работу из-за ликвидации предприятия в период пандемии. 28% респондентов решили сменить сферу деятельности.

Треть участников опроса не смогли на собеседовании справиться со стресс-интервью — таку методику применяет каждый пятый работодатель. Самые сложные вопросы задают менеджерам по продажам и работе с клиентами, рекламным агентам, работникам банков, рекруторам, офис-менеджерам, PR-специалистам, маркетологам, журналистам, секретарям.

Фото: realnoevremya.ru

В 35% случаев соискателям отказывают из-за несоответствия зарплатных ожиданий. Отсутствие опыта стало отказом в 30% случаях, частая смена работы — в 15%. Еще в 8% кандидат оказался слишком компетентным для должности, пишет RT.



Ольга Шагиева