Минприроды России может сократить количество заповедников в стране

Минприроды России может укрупнить заповедники в стране, чтобы поднять зарплату сотрудников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо заместителя директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Алексея Яковлева.

Согласно документу, укрупнение заповедников может привести к ликвидации 20 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и сокращению штата на 412 человек. При этом вырастет средняя зарплата работников и достигнет показателей по регионам. Всего в заповедной системе трудятся 13 тысяч человек. Нехватка сотрудников составляет 20%. Связано это с низкими зарплатами в отрасли — почти на 40% ниже средней зарплаты в стране.

Предлагается объединить заповедники «Джугджурский» и «Заповедное Приамурье» в Хабаровском крае, в Приморском крае национальный парк «Удэгейская легенда» — с заповедником «Сихотэ-Алинский», национальный парк «Шушенский бор» — с заповедником «Саяно-Шушенский» в Красноярском крае. Кроме того, предложено создать восемь объединенных дирекций из 25 заповедников и нацпарков.

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В октябре президент России Владимир Путин заявил о создании не менее 23 новых природоохранных территорий к 2024 году. Глава РФ подчеркнул наличие уникального и богатейшего природного потенциала России, поэтому его сохранение — безусловный приоритет.



Дарья Акимова