В Казани определили поставщика на оказание услуг по обслуживанию административных зданий и сооружений

Фото: Максим Платонов (архив)

Аппарат Исполкома Казани определил поставщика на оказание комплексных услуг по обслуживанию административных зданий, сооружений и прилегающих территорий. Победителем оказалось ООО «Уют Сервис», под вторым номером — ООО «Чистый город Клинсервис». Они предложили по 11 003 975 рублей. Начальная цена договора составила 11 059 272 рубля.

Оказать услугу необходимо в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Работы нужно провести по следующим адресам: ул. К. Маркса, д. 33/62, (Казанская ратуша) и ул. Касаткина, д. 2, помещения в здании ул. Баумана, д. 38/17 (Управление муниципального архива Казани).

Фото: wikimedia.org

Недавно был объявлен тендер на закупку для исполкома города техники для расширения существующей защищенной криптографической сети и для системы обнаружения сетевых атак. На эти цели предусмотрели 1,7 млн рублей.

Диана Жиленкова