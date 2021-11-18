Исполком Казани потратит 1,7 млн рублей на технику для киберзащиты

Для исполкома Казани закупят технику для расширения существующей защищенной криптографической сети и для системы обнаружения сетевых атак. На это выделили 1,7 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

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Исполкому Казани необходимо поставить два программно-аппаратных комплекса ViPNet в течение 30 дней с момента заключения контракта. Устройства должны иметь сертификат ФСТЭК России и ФСБ России на соответствие требованиям по безопасности информации.

На прошлой неделе сервис «Госуслуги» подвергся мощнейшей за всю историю портала кибератаке. Она продолжалась два дня. Служба информационной безопасности ресурса перешла на усиленный режим работы.

