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Илон Маск представил лимитированный «киберсвисток» Tesla — его уже раскупили

13:57, 01.12.2021
Илон Маск представил лимитированный «киберсвисток» Tesla — его уже раскупили

Лимитированную коллекцию «киберсвистков» Tesla, которую представил американский предприниматель и глава компании Илон Маск, раскупили почти сразу же.

Свисток выполнен в виде автомобиля Cybertruck. Описание товара гласит, что это — «премиальный коллекционный предмет» из нержавеющей полированной стали.

Свисток стоил 50 долларов (3 700 рублей). Выкупленную лимитированную коллекцию теперь перепродают с наценкой до 1600%.

В Twitter Илон Маск написал: «Не тратьте деньги на дурацкую тряпочку от Apple, лучше купите наш свисток!»

В ноябре Маск продал часть своих акций Tesla на $5 млрд. Много это или мало — оценивало «Реальное время».

Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля

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