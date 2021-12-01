Илон Маск представил лимитированный «киберсвисток» Tesla — его уже раскупили
Лимитированную коллекцию «киберсвистков» Tesla, которую представил американский предприниматель и глава компании Илон Маск, раскупили почти сразу же.
Свисток выполнен в виде автомобиля Cybertruck. Описание товара гласит, что это — «премиальный коллекционный предмет» из нержавеющей полированной стали.
Свисток стоил 50 долларов (3 700 рублей). Выкупленную лимитированную коллекцию теперь перепродают с наценкой до 1600%.
В Twitter Илон Маск написал: «Не тратьте деньги на дурацкую тряпочку от Apple, лучше купите наш свисток!»
В ноябре Маск продал часть своих акций Tesla на $5 млрд. Много это или мало — оценивало «Реальное время».
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