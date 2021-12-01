Поволжье стало одним из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией в России

Фото: Максим Платонов (архив)

В Поволжье сосредоточено большое количество заболевших ВИЧ-инфекцией россиян, сообщил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

— У нас наиболее поражены регионы Урал, Поволжье, Сибирь, Санкт-Петербург с областью, — уточнил эксперт. По его словам, большое количество ВИЧ-инфицированных сосредоточено в Москве, но так как большинство из них не имеют регистрации в столице, вести их учет затруднительно.

Фото: Максим Платонов (архив)

Покровский рассказал, что с начала текущего года в России зарегистрировали около 54 тыс. новых случаев заражения ВИЧ. Умерли за этот период 23 тыс. человек.

В Татарстане пациентам с ВИЧ-инфекцией рекомендовали пройти вакцинацию от коронавируса. На 1 ноября в республике проживают более 15 тысяч человек с ВИЧ, из них 148 — дети.



Татьяна Демина