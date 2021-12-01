Новости общества

03:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Уполномоченный по правам человека в РТ и заместитель прокурора РТ проведут прием горожан

02:21, 01.12.2021
Уполномоченный по правам человека в РТ и заместитель прокурора РТ проведут прием горожан
Фото: kzn.ru

10 декабря в Казани совместный прием горожан проведут уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и заместитель прокурора РТ Олег Даминов. Об этом сообщают в мэрии города.

Встреча пройдет в дистанционном формате с 14:00 до 16:00. Подключение будет организовано в аппарате омбудсмена по адресу: ул. Карла Маркса, 61. А те, кто проживает в других городах и районах республики, могут обратиться в приемные общественных помощников.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Сабурская рассказала, что татарстанцы стали чаще обращаться в «Народный контроль» из-за COVID-19. Так, в октябре в систему было отправлено 652 заявки, что на 200 больше, чем в предыдущем месяце.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также