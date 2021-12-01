Уполномоченный по правам человека в РТ и заместитель прокурора РТ проведут прием горожан

10 декабря в Казани совместный прием горожан проведут уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и заместитель прокурора РТ Олег Даминов. Об этом сообщают в мэрии города.

Встреча пройдет в дистанционном формате с 14:00 до 16:00. Подключение будет организовано в аппарате омбудсмена по адресу: ул. Карла Маркса, 61. А те, кто проживает в других городах и районах республики, могут обратиться в приемные общественных помощников.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Сабурская рассказала, что татарстанцы стали чаще обращаться в «Народный контроль» из-за COVID-19. Так, в октябре в систему было отправлено 652 заявки, что на 200 больше, чем в предыдущем месяце.



Диана Жиленкова