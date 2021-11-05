Жители Татарстана стали чаще обращаться в «Народный контроль» из-за коронавируса

В октябре жители Татарстана отправили в систему «Народный контроль» 652 заявки, это на 200 заявок больше, чем в сентябре, сообщила уполномоченный по правам человека Сария Сабурская.



Больше всего жители республики жалуются на невозможность записи к специалисту, нехватку специалистов и талонов в медучреждениях. На каровый дефицит коронавирус повлиял напрямую: медики стали работать с гораздо большей нагрузкой.

Сария Сабурская призвала жителей ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать антиковидные правила.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу сообщила об осложнении ситуации с коронавирусом в Татарстане.

Маргарита Головатенко