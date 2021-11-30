В Татарстане за сутки выявили 242 случая заражений коронавирусом

В Татарстане зарегистрировано 242 заболевших COVID-19. Всего на 30 ноября в республике зарегистрировано 38 053 случая заражения коронавирусом.

По данным оперштаба РФ, за весь период выздоровели 31 454 человека, в том числе 306 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 1 248 человек, в том числе восемь за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 248 заболевших в республике.

Маргарита Головатенко