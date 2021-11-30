В Татарстане мошенница обманула 33 человека на 2 млн рублей
55-летняя жительница Казани обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По версии следствия, в 2018 году женщина проживала в поселке городского типа Рыбная Слобода Рыбно-Слободского района, там она получала от жителей деньги под предлогом выгодных вкладов и высокой доходности. С самого начала обвиняемая не собиралась выполнять обещанное и присваивала деньги себе. В общей сложности от действий мошенницы пострадали 33 человека, сумму ущерба оценили в более 2,3 млн рублей. Свою вину мошенница не признала, ее заключили под стражу.
Вчера сообщалось, что татарстанский бизнесмен присвоил 250 тысяч рублей, которые были выделены на отлов бездомных животных. Мужчина признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.
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