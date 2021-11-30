В Татарстане мошенница обманула 33 человека на 2 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

55-летняя жительница Казани обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, в 2018 году женщина проживала в поселке городского типа Рыбная Слобода Рыбно-Слободского района, там она получала от жителей деньги под предлогом выгодных вкладов и высокой доходности. С самого начала обвиняемая не собиралась выполнять обещанное и присваивала деньги себе. В общей сложности от действий мошенницы пострадали 33 человека, сумму ущерба оценили в более 2,3 млн рублей. Свою вину мошенница не признала, ее заключили под стражу.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера сообщалось, что татарстанский бизнесмен присвоил 250 тысяч рублей, которые были выделены на отлов бездомных животных. Мужчина признал свою вину и возместил нанесенный ущерб. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

Диана Жиленкова