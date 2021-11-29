В Татарстане бизнесмен похитил 250 тысяч, выделенные на отлов бездомных животных

В Алексеевском районе Татарстана осудили руководителя ООО «Спектр» за присвоение денег, выделенных из бюджета на отлов бездомных животных. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Суд установил, что в 2018—2019 годы фигурант дела похитил около 250 тысяч рублей, выделенных на отлов безнадзорных животных. Он предоставил муниципалитету подложные документы о якобы выполненных работах, которые на самом деле не проводились.

Свою вину он признал полностью, и возместил причиненный ущерб. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Фото: kzn.ru

В Госдуме планируют обсудить введение штрафов до 30 тысяч рублей за выброшенных на улицу животных, создание института конфискации у живодеров и установление ответственности за организацию животных боев.



Ольга Шагиева