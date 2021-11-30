В Минэкономразвития России назвали отрасли, где больше всего выросли зарплаты

Министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», рассказал, в каких отраслях больше всего выросли зарплаты. Об этом пишет РБК.

По словам главы Минэкономразвития, это сельское хозяйство, строительство. Он сообщил, что наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где раньше было больше всего мигрантов, а больше всего ощущается дефицит работников. Решетников также отметил, что в этих сферах до этого были самые низкие зарплаты.

Также он заявил, что текущий уровень безработицы в 4,3% аномально низкий.

Фото: Максим Платонов

В Казани, как недавно сообщалось, средняя ожидаемая зарплата составила 41,2 тысячи рублей. Столица Татарстана заняла десятое место с наибольшей средней ожидаемой зарплатой среди крупнейших городов России.



Дарья Акимова