Для инвалидов в музее-заповеднике «Казанский Кремль» проведут экскурсии на жестовом языке

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» с 1 по 10 декабря пройдет декада инвалидов. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в Кремле подготовили экскурсии на русском жестовом языке и с тифлокомментированием, мастер-классы и творческие занятия, выездные выставки и уроки.

Также будут организованы музейные программы для благотворительных фондов, ресурсных классов и специализированных общеобразовательных учреждений.

Фото: kazan-kremlin.ru

В течение декады для глухих и слабослышащих посетителей будет доступен видеогид по территории Казанского кремля, для детей с расстройствами аутистического спектра — экскурсия «Мое первое знакомство с Казанским кремлем» и выездная программа «Расскажем о кремле» с тактильными моделями архитектурных памятников на территории музея-заповедника.

2 декабря в 13:00 и 15:00 пройдет экскурсия для незрячих и слабовидящих «Прикоснись к кремлю», 5 декабря в 14:00 — экскурсия на русском жестовом языке по Музею истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, 8 декабря в 10:00 — экскурсия на русском жестовом языке по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII—XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» в центре «Эрмитаж-Казань».

На все программы нужна предварительная запись по телефону +7 (843) 567-80-29 и +7 (986) 917-78-61 (WhatsApp), а также по электронной почте: nauka.kreml@mail.ru.

В июле в столице Татарстана приступили к съемкам онлайн-экскурсий проекта «Казань в гостях у вас».

