В Альметьевске на содержание территорий парков и скверов выделят 12,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Альметьевске Департамент жилищной политики и ЖКХ объявил тендер на содержание территорий городских парков и скверов. Начальная цена договора — 12,5 млн рублей. Источником финансирования является районный бюджет.

Исполнителю необходимо содержать территорию садов, парков и скверов в надлежащем состоянии, то есть не допускать наличие мусора, а также проводить работы по валке, обрезке зеленых насаждений, содержать дорожно-тропиночную сеть и др. Кроме того, в зимнее время необходимо проводить очистку от снега и льда. Услугу необходимо оказать с 1 января по 31 декабря 2022 года.

Фото: Максим Платонов

Заявки на участие принимаются до 22 ноября. Электронный аукцион состоится 24 ноября.

Вчера тендер на содержание объектов благоустройства в зимний период объявили в Иннополисе. На эти цели предусмотрели 1,3 млн рублей.

Диана Жиленкова