Шойгу: Россия увеличит скорость и дальность гиперзвуковых ракет

Фото: Максим Платонов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия ведет работы над увеличением скорости, дальности и точности своих гиперзвуковых ракет, сообщает «РИА Новости».

— У нас в перспективе увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия, — сказал он.

Кроме того, он заявил, что вооруженные силы России будут располагать двумя тысячами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) к концу текущего года.

Алексей Нечаев