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В России за сутки подтвердились 33 860 случаев коронавируса

11:45, 29.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России за сутки подтвердились 33 860 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявлено 33 860 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 700 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 9 604 233 человек, а выздоровевших — до 8 295 811 человек.

По состоянию на 29 ноября за сутки зафиксировали 1 209 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 273 964 человека.

Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки в России выявили 33 548 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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