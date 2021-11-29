В России за сутки подтвердились 33 860 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 33 860 новых случаев коронавируса, выздоровели 27 700 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 9 604 233 человек, а выздоровевших — до 8 295 811 человек.

По состоянию на 29 ноября за сутки зафиксировали 1 209 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 273 964 человека.

Фото: realnoevremya.ru

За вчерашние сутки в России выявили 33 548 новых случаев коронавируса.

Маргарита Головатенко