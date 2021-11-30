СМИ: Семерых высокопоставленных офицеров Росгвардии заподозрили в особо крупном мошенничестве

Следственный комитет заподозрил семерых высокопоставленных офицеров Росгвардии в хищениях и злоупотреблениях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Под подозрение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии.

Все офицеры проходили проверку в связи с внедрением информационной системы «Недвижимость» в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии. Новая система должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства, но так до сих пор и не заработала.

Ранее гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой заподозрили в хищении 9 млн рублей.

Ольга Шагиева