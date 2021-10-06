Гражданского мужа экс-замглавы Минпросвещения Раковой заподозрили в хищении 9 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал гражданского мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, по подозрению в хищении 9 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ.



Как считает следствие, пока Ракова находилась на должности генерального директора фонда, Артур Стеценко был фиктивно трудоустроен и с 2017 по 2019 год получал заработную плату. Всего он получил более 9 млн рублей. Деньги он использовал в личных целях.

Стеценко задержали по статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Стеценко меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: pixabay.com

Сегодня бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова, объявленная ранее в розыск, нашлась. Она находится в ГСУ ГУ МВД по Москве, где проходят следственные действия.

Маргарита Головатенко