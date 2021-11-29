Верховный суд Чувашии не удовлетворил иск, оспаривающий указ о введении QR-кодов

Фото: Максим Платонов (архив)

Верховный суд Чувашии не удовлетворил иск к главе региона Олегу Николаеву, в котором котором оспаривается указ о введении QR-кодов. Речь идет об установленных ограничениях для непривитых граждан на посещение общественных мест.

В число истцов вошли 12 человек. Ответчиком обозначили главу республики, а заинтересованными лицами — Конституционный суд РФ, российское правительство, региональный прокурор и республиканское управление Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце в Татарстане Верховный суд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов, которая вводит запрет на посещение общественных мест непривитыми людьми. Коллективное заявление подали сторонники партий «Яблоко» и «Левого фронта».

Диана Жиленкова