Верховный суд Чувашии не удовлетворил иск, оспаривающий указ о введении QR-кодов
Верховный суд Чувашии не удовлетворил иск к главе региона Олегу Николаеву, в котором котором оспаривается указ о введении QR-кодов. Речь идет об установленных ограничениях для непривитых граждан на посещение общественных мест.
В число истцов вошли 12 человек. Ответчиком обозначили главу республики, а заинтересованными лицами — Конституционный суд РФ, российское правительство, региональный прокурор и республиканское управление Роспотребнадзора, сообщает «Интерфакс».
В прошлом месяце в Татарстане Верховный суд зарегистрировал иск об отмене системы QR-кодов, которая вводит запрет на посещение общественных мест непривитыми людьми. Коллективное заявление подали сторонники партий «Яблоко» и «Левого фронта».
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