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Житель Казани подозревается в нанесении ножевого ранения охраннику ТК «Удача»

20:39, 29.11.2021
Житель Казани подозревается в нанесении ножевого ранения охраннику ТК «Удача»
Фото: realnoevremya.ru

Около четырех часов вечера в казанском торговом комплексе «Удача» задержали мужчину, который подозревается в нападении на охранника — ему нанесли ножевое ранение. На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Задержанного мужчину доставили в полицию, а пострадавшего госпитализировали, сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня утром в Казани двое парней напали на водителя автобуса 43-го маршрута. По предварительном данным, инцидент произошел из-за того, что хулиганы не хотели оплачивать проезд. Сначала конфликт образовался с другими пассажирами, позже туда вмешался водитель. Ему удалось вывести нападавших на улицу, но один из них разбил бутылку об асфальт и ударил водителя осколком.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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