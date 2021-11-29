Житель Казани подозревается в нанесении ножевого ранения охраннику ТК «Удача»

Около четырех часов вечера в казанском торговом комплексе «Удача» задержали мужчину, который подозревается в нападении на охранника — ему нанесли ножевое ранение. На место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Задержанного мужчину доставили в полицию, а пострадавшего госпитализировали, сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня утром в Казани двое парней напали на водителя автобуса 43-го маршрута. По предварительном данным, инцидент произошел из-за того, что хулиганы не хотели оплачивать проезд. Сначала конфликт образовался с другими пассажирами, позже туда вмешался водитель. Ему удалось вывести нападавших на улицу, но один из них разбил бутылку об асфальт и ударил водителя осколком.



Диана Жиленкова