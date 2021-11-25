Незаконные павильоны в Казани будут утилизировать после сноса
В Казани самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут утилизировать, соответствующие поправки в постановление внес исполком города.
Так, имущество теперь будет подлежать утилизации, если владелец объекта, находящегося в месте временного хранения, не обратится за ним в течение одного месяца с момента демонтажа. В этом случае объект признают муниципальной собственностью.
В ноябре власти подняли вопрос о необходимости утвердить перечень таких объектов и установить срок для добровольного демонтажа.
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