Незаконные павильоны в Казани будут утилизировать после сноса

В Казани самовольно установленные и незаконно размещенные объекты движимого имущества будут утилизировать, соответствующие поправки в постановление внес исполком города.



Так, имущество теперь будет подлежать утилизации, если владелец объекта, находящегося в месте временного хранения, не обратится за ним в течение одного месяца с момента демонтажа. В этом случае объект признают муниципальной собственностью.

Фото: Максим Платонов

В ноябре власти подняли вопрос о необходимости утвердить перечень таких объектов и установить срок для добровольного демонтажа.

Маргарита Головатенко